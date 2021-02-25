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Dünya

ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'a onay verdi.

Dilara Zengin   | 25.02.2021
ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay

Washington DC

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, Granholm'un Enerji Bakanı olması için 64 senatör "evet" oyu verirken, 35 senatör "hayır" oyu kullandı. 

Jennifer Granholm, 2003-2011 yıllarında Michigan Valisi olarak görev yapmıştı.

Granholm'un, Biden'ın 2050'ye kadar ülkeyi karbon nötr hale getirme hedefi doğrultusunda temiz enerjiye geçişi sağlamak için çalışması bekleniyor.

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