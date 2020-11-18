Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,294.72
Altın
1,870.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

Betül Yürük   | 18.11.2020
New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

New York

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor

DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor