ABD'de, iki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden Harvey Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine çıkarıldığı mahkemede, ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı.

NEW YORK

ABD'de, iki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden Harvey Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine çıkarıldığı mahkemede, ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı.

New York'ta hakim karşısına çıkan Weinstein, Mahkeme Salonu'na elleri arkada kelepçeli getirildi.

Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, müvekkilinin kaçmayacağını belirterek, salona elleri kelepçeli olarak getirilmesine itiraz etti.

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Weinstein, üçüncü cinsel saldırı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede hakkındaki son suçlamaları reddetti ve ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı.

Ünlü yapımcı, daha önce kendisine yöneltilen iki suçlamadan tutuksuz yargılanmak için de 1 milyon dolar kefalet ödemişti.

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.

Muhabir: Betül Yürük-Michael Hernandez



