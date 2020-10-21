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Dünya

Netflix'in abone sayısındaki artış yavaşladı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in yeni abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalış göstererek 2,2 milyon oldu.

Dilara Zengin   | 21.10.2020
Netflix'in abone sayısındaki artış yavaşladı

Washington

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin bilançosunu açıkladı. 

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 6,44 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri geçen yılın temmuz-eylül döneminde 5,2 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artışla 790 milyon dolara çıktı. Firmanın net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 665 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,74 dolara ulaştı.

Netflix'in yeni abone sayısındaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlama gösterdi.

Söz konusu televizyon ağının yeni abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalarak 2,2 milyon oldu. Netflix, geçen yılın temmuz-eylül döneminde yaklaşık 6,8 milyon yeni abone almıştı.

Netflix'in bu yılın ilk çeyreğinde 15,8 milyon ve ikinci çeyreğinde ise 10,1 milyon yeni abonesi olmuştu.

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