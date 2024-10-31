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Dünya

Netanyahu'dan Hizbullah ile olası ateşkese ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile varılacak herhangi bir ateşkeste İsrail'in bunu "uygulama konusunda kabiliyete sahip olmasının önemli olduğunu" söyledi.

Mustafa Deveci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Netanyahu'dan Hizbullah ile olası ateşkese ilişkin açıklama

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Batı Kudüs'te ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile görüştü.

Görüşmede Netanyahu, Hizbullah ile olası ateşkes konusuna ilişkin, "Asıl mesele kağıt üzerinde şu ya da bu anlaşma değil, İsrail'in anlaşmayı uygulama ve Lübnan'dan güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi engelleme becerisi ve kararlılığıdır. Bu, (İsrail'in kuzeyinde yerlerinden olan) sakinlerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere 29 Ekim'de bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "gelecek günler ya da saatlerde" İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söylemişti.

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