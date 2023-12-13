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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 89'a yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha öldürüldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Ahmed Ebu Abse ve Hannan Ayyad şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Gazeteciler Ayyad ve Ebu Abse'nin fotoğraflarına yer verilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 89'a yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü" belirtmişti.

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