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Dünya

Almanya'da camiye tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi

Almanya'nın Münster kentindeki camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik, tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi.

Mesut Zeyrek  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Almanya'da camiye tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münster Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" gibi ırkçı ifadeler de yer aldı.

Münster Merkez Camisi Dernek Başkanı Fettah Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakaret ifadeleri içeren mektubu almaktan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çavuş, "Üzülerek söylemek gerekiyor ki Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor. Yetkililerden suçluların bulunup gerekli cezayı almasını bekliyoruz." dedi.

Mektubu gönderenlerle ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.

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