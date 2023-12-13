Almanya'da camiye tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi
Almanya'nın Münster kentindeki camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik, tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi.
Köln
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münster Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" gibi ırkçı ifadeler de yer aldı.
Münster Merkez Camisi Dernek Başkanı Fettah Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakaret ifadeleri içeren mektubu almaktan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Çavuş, "Üzülerek söylemek gerekiyor ki Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor. Yetkililerden suçluların bulunup gerekli cezayı almasını bekliyoruz." dedi.
Mektubu gönderenlerle ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.