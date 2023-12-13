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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar Londra'da anıldı

Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla bir ağacın altına oyuncaklar, çiçekler ve çocuk ayakkabıları bırakıldı.

Zuhal Demirci  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar Londra'da anıldı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için İngiltere'nin başkenti Londra'da anma etkinliği düzenlendi.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu caddenin karşısında çocukların da katıldığı etkinlikle anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla bir ağacın altına oyuncaklar, çiçekler ve çocuk ayakkabıları bırakıldı.

Etkinliğe katılanlar, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını da protesto etti.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Utan Netanyahu", "İsrail terör devleti", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebiyle oylanan karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'ye de tepki gösterdi.

Protestocular ayrıca, İngiliz hükümetini, İsrail'e verdiği destek nedeniyle "Gazze’deki soykırıma ortak olmakla" eleştirdi.

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