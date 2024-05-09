Netanyahu'dan Biden yönetiminin silah sevkiyatını durdurmasına "göndermeli" paylaşım
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu ülkeye silah göndermeyi durduracaklarına yönelik açıklamasına karşı "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullandı.
Kudüs
ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması tartışılırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı.
Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.
İsrail Savunma Bakanı'ndan Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD'ye dolaylı yanıt
Gallant, İsrail Savunma Bakanlığı mensuplarının aileleri için düzenlenen törende konuşma yaptı.
Hamas ve Hizbullah'ı vuracaklarını ve güvenliği sağlayacaklarını savunan Gallant, "En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirilemez. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, ülkesinin kuzey ve güney bölgelerinde hedeflerine ulaşacağını iddia eden Gallant, Gazze'deki İsrailli esirleri eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı
Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.
Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." demişti.
Biden yönetimi kapsamlı Refah saldırısına karşı
Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.
Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.
İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine önceki gün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.
Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.