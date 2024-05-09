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Dünya

Hamas: Arabulucuların ateşkes önerisine bağlıyız

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, arabulucuların onayladıkları ateşkes önerisine bağlı olduklarını vurguladı.

Mohamed Majed, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Hamas: Arabulucuların ateşkes önerisine bağlıyız

Gazze

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere dair Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Ateşkes görüşmelerini yürüten Hamas heyetinin Katar'a gitmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını belirten Rişk, "Arabulucuların ateşkes önerisini onaylama konusundaki tutumumuza bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Rişk, İsrail'in Refah'ı işgale yeltenmesi ve sınır kapısını ele geçirmesinin "arabuluculuk çabalarını baltalama, saldırıları tırmandırma ve soykırım yapma" amacı taşıdığını vurguladı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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