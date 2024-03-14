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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtti.

Mustafa Deveci  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

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