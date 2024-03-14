Dolar
32.12
Euro
35.03
Altın
2,163.01
ETH/USDT
3,897.30
BTC/USDT
72,190.00
BIST 100
8,871.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İTO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in öksüz bıraktığı Gazzeli çocuklar, ilk ramazanda annelerinin mezarını ziyaret etti

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açarak en az 9 bin kadını öldürdüğü katliamlarında öksüz kalan çocuklar, annesiz yaşadıkları ilk ramazan ayında annelerinin mezarlarını ziyaret etti.

Bekir Aydoğan  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
İsrail’in öksüz bıraktığı Gazzeli çocuklar, ilk ramazanda annelerinin mezarını ziyaret etti

Istanbul

Sosyal medyada yer alan görüntüde, küçük yaşlarda 5 çocuğun babaları olduğu anlaşılan büyükleriyle Gazze’de bir sokak kenarında yer alan derme çatma mezarlığı ziyaret ettiği görülüyor.

İsrail’in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen anneleri olmadan ilk ramazan ayını yaşayan çocukların, annelerinin mezarı önünde gözyaşlarını tutamadığı fark ediliyor.

Görüntüde, babalarının, annelerini kaybeden çocukları teskin etmeye çalıştığı dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sibergöz-25 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
Ayaydın, Akbelen'deki kamulaştırma kararının yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da polisten "huzur uygulaması"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bingöl, Avrupa Birliği ölçeğinde coğrafi işaret alan ilk bala sahip olacak

Benzer haberler

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi

İsrail’in öksüz bıraktığı Gazzeli çocuklar, ilk ramazanda annelerinin mezarını ziyaret etti

İsrail basınına göre ABD, Gazze'ye günde 450 yardım tırının ulaştırılmasını istiyor

Açlığın hüküm sürdüğü Gazze'deki Filistinli aile iftar için yemek bulmanın sevincini yaşıyor

Açlığın hüküm sürdüğü Gazze'deki Filistinli aile iftar için yemek bulmanın sevincini yaşıyor
Kudüs, Gazze'deki insanlık felaketi nedeniyle ramazanda ışık süslemelerinden yoksun

Kudüs, Gazze'deki insanlık felaketi nedeniyle ramazanda ışık süslemelerinden yoksun
İsrail, mart ayında Gazze’ye giden insani yardım tırlarının üçte ikisine izin vermedi

İsrail, mart ayında Gazze’ye giden insani yardım tırlarının üçte ikisine izin vermedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet