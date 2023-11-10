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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, tam silahsızlandırma dahil Gazze’deki güvenlik kontrolünü ele geçireceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “tam silahsızlandırma dahil olmak üzere İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki güvenlik kontrolünü tamamen eline alacağını” savundu.

Mücahit Aydemir  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Netanyahu, tam silahsızlandırma dahil Gazze’deki güvenlik kontrolünü ele geçireceklerini söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinin yerel yetkilileriyle gerçekleştirdiği buluşmada konuştu.

Netanyahu, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana topyekün kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamasında "Hamas'ın ortadan kaldırılacağını" iddia etti.

İsrail Başbakanı, “tam silahsızlandırma dahil olmak üzere Gazze Şeridi üzerinde tam bir İsrail güvenlik kontrolü sağlanacağını” söyledi.

Netanyahu'nun bu sözlerinin, bugün ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak yaptığı, "Gazze'yi işgal veya yönetme niyetlerinin olmadığı" şeklindeki açıklamasından saatler sonra gelmesi dikkati çekti.

Başbakan Netanyahu, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz." iddiasında bulunmuştu.

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