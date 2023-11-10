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Dünya

İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İran'ın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.06'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

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