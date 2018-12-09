Netanyahu Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Riyad ile ilişkileri düzeltmek için Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görevlendirdiği kaydedildi.

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesinde Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in "Hadashot" televizyonunun haberine göre, Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmek için bir dizi çalışma yürütüyor.

Netanyahu Riyad'la normalleşme için Mossad Başkanı'nı görevlendirdi

Başbakan'ın Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimler öncesi Tel Aviv-Riyad ilişkilerinin düzeltilmesini hedeflediği belirtilen haberde, Netanyahu'nun bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunması için Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görevlendirdiği kaydedildi.

Tel Aviv ile Riyad arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik girişimlere ABD'nin de dahil olduğu aktarıldı.

İsrail, İran'a karşı birçok Arap ülkesiyle görüştü

Haberde ayrıca adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin "Tel Aviv'in İran'a karşı Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesiyle görüştüğünü söylediği" aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." ifadesini kullanması dikkati çekmişti.

Washington Post gazetesi, geçen ay adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği" ileri sürülmüştü.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini ise açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

Muhabir: Mustafa Deveci