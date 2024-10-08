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Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye'den yayındayız.
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Dünya

Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

Mustafa Deveci  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

Ankara

Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslenerek, mevcut duruma ilişkin iddialarda bulundu.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.

Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i de öldürdüklerini öne sürdü.

Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.

Netanyahu, Lübnanlıları Gazze'dekilerin başına gelenlerle tehdit etti

Netanyahu, Lübnan halkına İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilerin başına gelenlerle tehdit ederek, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

İsrail ordusu, Netanyahu'nun Nasrallah'ın muhtemel halefinin öldürüldüğü iddiasını doğrulamadı

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğü yönündeki iddiasını doğrulamadı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Netanyahu'nun Safiyuddin'i öldürdükleri yönündeki açıklaması sorulan Hagari, İsrail Başbakanının iddiasını doğrulamadı.

Hagari, 3 Ekim'de Beyrut'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah'ın "istihbarat merkezini vurduklarını ve Safiyuddin'in de bombalanan yerde olduğunu" iddia etti.

Sözcü, saldırının sonuçlarının araştırılmaya devam ettiğini belirtmekle yetindi.

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