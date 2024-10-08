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Dünya

BDT liderlerinden "yeni bir dünya savaşının engellenmesi" çağrısı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldikleri zirve toplantısında, dünya halklarını yeni bir dünya savaşı başlatma yönündeki girişimleri engellemeye çağırdı.

Dmitri Chirciu  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
BDT liderlerinden "yeni bir dünya savaşının engellenmesi" çağrısı

Moskova

BDT Liderler Zirvesi, Rusya'nın dönem başkanlığında Kremlin Sarayı'nda önce dar formatta, ardından heyetlerin katılımıyla geniş formatta düzenlendi.

Zirveye ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Zirvede 11 belge imzalandı. BDT ülkelerinin liderleri, gelecek yıl kutlanacak Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle ortak mesaj yayımladı.

Liderler, ortak mesajda, BDT ülkelerinin halkları ile dünyadaki halklara, faşizm ve Nazizm'in yeniden canlanmasına izin verilmemesi, yeni bir dünya savaşını başlatma yönündeki girişimlerin engellenmesi çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, BDT'yi ilgilendiren güncel konuları, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını aktardı. BDT'nin geliştiğini belirten Putin, şunları söyledi:

"BDT liderleri, örgütteki etkileşimin derinleşmesinden yana. Ortak çabalarımızla BDT'nin bölgesel entegrasyon birliği olarak itibarı güçleniyor. BDT'de ekonomik ilişkiler gelişiyor. BDT ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılası artıyor, karşılıklı ticaret ve yatırım bağları güçleniyor. Rusya'nın BDT ülkeleriyle ikili ticaret hacmi, küresel piyasanın dalgalanmasına rağmen son 7 ayda yüzde 7,7 artarak 63,2 milyar dolara ulaştı."

Putin, ticaret alanında ulusal para birimlerinin kullanımıyla dış faktörlerden bağımsız finans sistemi oluşturulması sürecinin de devam ettiğini dile getirdi.

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