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Dünya

Netanyahu, kabine üyeleriyle "güvenlik istişare" toplantısı yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerini "güvenlik istişare" toplantısına çağırdığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Netanyahu, kabine üyeleriyle "güvenlik istişare" toplantısı yapacak

Ankara

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "güvenlik istişare" toplantısının bu akşam Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

Toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail'in İran'ın füze saldırısına misilleme yapacağı yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir sırada gerçekleşiyor olması dikkati çekti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Netanyahu'nun talepleri nedeniyle İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın yarın yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.

İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.

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