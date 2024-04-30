Dolar
32.38
Euro
34.65
Altın
2,306.53
ETH/USDT
3,003.60
BTC/USDT
61,171.00
BIST 100
10,075.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını söyledi.

Mustafa Deveci  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi

Ankara

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazze'ye yönelik saldırıları "hedeflerine ulaşmadan" durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.

Mısır basınında dün çıkan haberde, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığı ve ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceği bildirilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da dün Riyad'da yaptığı açıklamada, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylemişti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
Beşiktaş'taki zincirlime kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı
İstanbul Valisi Gül: 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak

Benzer haberler

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Mescid-i Aksa'ya bir haftada 4 bin 345 fanatik Yahudi baskın düzenledi

İngiliz oyuncu Juliet Stevenson: Gazze halkı şu an kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çekiyor

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü
Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi

Netanyahu, esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi
Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü

Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet