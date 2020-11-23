Euro
9.34
Dolar
7.88
BIST 100
1,314.25
Altın
1,839.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail basınında çıkan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberlere yorum yapmaktan kaçındı.

Mustafa Deveci   | 23.11.2020
Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Kudüs

Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberlere ilişkin Netanyahu, "Buna benzer konularda yıllardır yorum yapmadım ve buna şimdi başlamayacağım. İsrail'i güçlendirmek ve barış çemberini genişletmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım." ifadelerini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı'yla Neom kentinde bir araya geldiği haberini yalanlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 713 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı

Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı

Netanyahu-Bin Selman görüşmesinde İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ele alındı

Netanyahu'nun danışmanından İsrail Başbakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretine dolaylı doğrulama

İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı

Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı
İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı