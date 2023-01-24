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Dünya

Nepal'de 5,9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Nepal'in Sudurpashchim eyaletine bağlı Bajura ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Nuri Aydın   | 24.01.2023
Nepal'de 5,9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Ankara

Bajura baş yöneticisi Puskar Khadka, akşam saatlerinde ilçede 5,9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Khadka, depremde ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, birkaç kişinin de yaralandığını kaydetti.

Başkent Katmandu'nun 400 kilometre kuzeybatısındaki ilçeye acil yardım ve polis ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Khadka, depremde bazı ahır ve çiftliklerin ise toprak altında kaldığını belirtti.

Khadka, ilçeye bağlı bazı köylerden henüz bilgi alınamadığa ve depremin etkisinin net bilinmediğine işaret etti.

Dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan bölgede sık aralıklarla depremler meydana geliyor.

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