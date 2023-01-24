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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'daki temasları çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Dildar Baykan Atalay   | 24.01.2023
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Ankara

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Çavuşoğlu'nun buradaki temasları devam ediyor.

Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Taşkent'te ilk Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Zardari'yle görüştük. Gündemimiz ekonomik, savunma işbirliği ve bölgemizdeki gelişmelerdi." ifadelerini kullandı.

Ardından Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Çavuşoğlu, "Saidov'la ekonomi, kültür, eğitim alanlarındaki ilişkilerimiz ile bölgesel işbirliğimizi görüştük." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında ise "Taşkent'te EİT'in gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştük. KKTC'ye her platformda desteğimiz tam." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi​​​​​​​, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ile uluslararası kuruluşların yetkilileri katılıyor.




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