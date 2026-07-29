NATO'dan "Türk Yıldızları" paylaşımı

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtilerek, Türk Yıldızları'na hitaben "Keskin Kanatlar" ifadesi kullanıldı.

Trump, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmış, Türk Yıldızları karşılama sırasında ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla selamlama uçuşu yapmıştı.