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Dünya

NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.06.2022
NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO karargahında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 45 ülke temsil edildi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da katıldı. Toplantıda Ukrayna'nın acil askeri malzeme ihtiyacının neler olduğu görüşüldü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yeni destek açıklamalarından memnuniyet duyduğunu, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler dahil olmak üzere askeri malzeme sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesinde müttefiklerin Ukrayna'ya kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşacağını aktardı.

Ukrayna Destek Temas Grubu, Ukrayna'ya verilecek desteğin koordine edilmesi için daha önce iki kez bir araya gelmişti.

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