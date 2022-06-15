Dolar
17.27
Euro
17.94
Altın
1,819.70
ETH/USDT
1,064.90
BTC/USDT
20,670.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 15.06.2022
Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

Washington

Biden, yaptığı yazılı açıklamada bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya ile devam eden savaşı ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini dile getirdiğini belirten Biden, "Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında, ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak." ifadesini kullandı.

225 milyon dolarlık ek insani yardım

Biden, görüşmede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısındaki Ukrayna'ya uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabalarının da ele alındığını aktardı.

Öte yandan ABD'nin savaş mağduru Ukraynalılara yönelik yardım sözünü de yinelediğini kaydeden Biden, "Bugün ayrıca Ukrayna içindeki insanlara yardım için 225 milyon dolarlık ek insani yardım duyuruyorum. Bunun içinde güvenli içme suyu, tıbbi ihtiyaçlar, sağlık malzemeleri, gıda, barınma ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması için nakit paralar olacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık: Kadının insan haklarını, acilen ulaşılması gereken temel bir hedef olarak görüyoruz
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan çok uzak
İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir

Benzer haberler

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

Karadağ ve Arnavutluk başbakanları Ukrayna'yı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki durumu görüştü

ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

Ukrayna: Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırıları püskürtülüyor

Ukrayna: Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırıları püskürtülüyor
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu