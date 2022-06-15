KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
Lefkoşa
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Haziran döneminde, 7 bin 877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı.
KKTC'de toplamda 95 bin 646 vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.