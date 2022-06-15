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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Muhammet İkbal Arslan   | 15.06.2022
KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü

Lefkoşa

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Haziran döneminde, 7 bin 877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı.

KKTC'de toplamda 95 bin 646 vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi.

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