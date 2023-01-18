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Dünya

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere ittifakın askeri konularını ele almak üzere Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.01.2023
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı

Brüksel

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde ittifakın kapasite ve imkanlarının artırılarak savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, NATO kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, askeri stoklar ve lojistik gibi başlıklar görüşülecek.

İkinci günde ise NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), Kosova'da sahadaki durum ve güvenlik ortamı, NATO'nun Irak Misyonu kapsamındaki çalışmalar ve Ukrayna konusu ele alınacak.

Toplantının son oturumunda Ukrayna'yı görüşecek genelkurmay başkanları, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya NATO'nun devam eden desteğini değerlendirecek.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak sahadaki son durum hakkında bilgi verecek.

Toplantıya 30 NATO ülkesinin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO'ya davet edilen ülke konumundaki İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da katılıyor.

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