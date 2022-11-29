Dolar
18.64
Euro
19.31
Altın
1,753.02
ETH/USDT
1,210.80
BTC/USDT
16,485.00
BIST 100
4,924.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile savaşında Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini belirterek "Rusya kazanırsa kalıcı barış olmaz." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.11.2022
NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız

Bükreş

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen-German Marshall Fund Forumu'nda açılış konuşmasını yaptı.

Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgaline karşı NATO'nun doğu kanadında hazırlığını artırdıklarını, muharip grupların sayısını 4’ten 8’e çıkardıklarını söyledi.

NATO ve müttefiklerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmaya taraf olmadığını ama Ukrayna’ya eşi görülmemiş destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kaybetmekte olduğunu, bu nedenle daha fazla zulümle karşılık verdiğini ve Ukrayna'daki şehirlere, sivil altyapıya saldırdığını ifade etti.

Stoltenberg, dünyadaki "otoriter liderlerin Putin’in kazandığını görmemesi gerektiğini" belirterek uzun vadeli güvenlik çıkarlarının Ukrayna'yı desteklemek olduğunu söyledi.

Ukrayna ile NATO'nun çok yakın ortaklık ilişkisi bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 24 Şubat'taki Rusya saldırısıyla başlamadığını, çok daha öncesinden NATO ülkelerinin Ukrayna askerlerine eğitim verdiğini, savaşın başlamasına kadar on binlerce Ukraynalı askerin eğitildiğini kaydetti.

"Rusya kazanırsa kalıcı barış olmaz"

"Rusya kazanırsa kalıcı barış olmaz." diyen Stoltenberg, gelecekteki olası barış görüşmelerinde masada Ukrayna'nın güçlü olması için bu ülkeyi desteklemeye devam etmeleri gerektiğini, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusundaki soru üzerine de 14 yıl önce NATO'nun Bükreş Zirvesi'nde bu yönde alınan kararın arkasında olduklarını belirterek "NATO'nun kapıları açıktır." ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in üyelik yolunda olduğunu dile getiren Stoltenberg, hangi ülkenin NATO üyesi olacağına Rusya'nın karışamayacağını vurguladı.

Stoltenberg, Putin'de "serbest ve demokratik bir ülkenin ne anlama geldiği anlayışı bulunmadığını" söyledi.

NATO Çin'in getirdiği sınamaları ele alacak

Stoltenberg, Rusya’nın baskısına maruz kalan diğer NATO ortaklarını unutmayacaklarını, bu nedenle bugünkü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek dışişleri bakanlarının da katılacağını aktardı.

NATO ülkelerinin Bükreş'teki iki günlük toplantıda ayrıca Çin’in getirdiği sınamaları ele alacakları bilgisini veren Stoltenberg, Rus doğal gazına Avrupa'nın bağımlılığını hatırlatarak "Çin gibi diğer otoriter rejimlere de bağımlılığımızı azaltmalıyız." dedi.

Stoltenberg, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin elbette devam edeceğini ancak NATO ülkelerinin kırılganlıklarını azaltması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da maden ocağındaki yangının sönmesi baraj sızdırmazlığıyla mümkün
Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
İstanbul'da hayvan barınağı yapımı için yerel yönetimlere arazi tahsis edilecek
Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı
Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 30 metreyi aştı

Benzer haberler

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan doğal gazda işbirliğini genişletebilir

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan doğal gazda işbirliğini genişletebilir

Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı

NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız

Abhazya'daki Müslümanlar yüzyıllardır ayrımcılık ve şiddetle mücadele ediyor

Abhazya'daki Müslümanlar yüzyıllardır ayrımcılık ve şiddetle mücadele ediyor
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalar ağır kış şartlarında sürüyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalar ağır kış şartlarında sürüyor
Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak

Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet