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Dünya

NATO, Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü ilk gemiden memnun

NATO, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.

Ata Ufuk Şeker   | 01.08.2022
NATO, Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü ilk gemiden memnun

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin küresel gıda krizini hafifletmek için tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanmasını güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Gemi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gidecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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