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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyinde yapılan oylamada Halid el-Mişri beşinci kez başkanlığa seçildi.

Ebu Bekir Aşkın   | 01.08.2022
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi Fotoğraf: Mücahit Aydemir/AA

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Libya Devlet Yüksek Konseyinin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, oylamaya 135 vekilden 118'inin katıldığı ve Mişri 65 oy alırken, rakibi Acili Ebu Sidil’in 53 oy aldığı ifade edildi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü ve 2021’de dördüncü defa bu göreve getirilmişti.

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