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Dünya

NATO-Ukrayna Komisyonunda Kahovka Barajı görüşülecek

NATO-Ukrayna Komisyonu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yarın toplanacak.

Ömer Tuğrul Çam  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
NATO-Ukrayna Komisyonunda Kahovka Barajı görüşülecek

Brüksel

NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılacağı toplantıda, Ukrayna'daki gelişmeler ve Kahovka Barajı'nın vurulması ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, video konferans yöntemiyle bağlanacak.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Kuleba ile barajın vurulmasını konuştuğunu, barajın yıkılması nedeniyle binlerce kişinin yerinden olduğunu ve Ukrayna'nın bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

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