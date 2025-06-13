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Dünya

NATO, Orta Doğu'daki ilk temsilciliğini Ürdün'de açıyor

NATO ve Ürdün, İttifak'ın Orta Doğu'daki ilk "diplomatik İrtibat Bürosu"nun (NLO) kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza attı.

Selen Valente Rasquinho  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
NATO, Orta Doğu'daki ilk temsilciliğini Ürdün'de açıyor

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da NLO kurulması için ikili anlaşma dün NATO Genel Sekreteri'nin Güney Komşuluğu Özel Temsilcisi Javier Colomina ve Ürdün'ün NATO'daki Misyon Şefi Büyükelçi Yousef Bataineh tarafından imzalandı.

İttifak'ın Orta Doğu'daki ilk diplomatik ofisi olacak büronun açılması kararı, Temmuz 2024'te Washington'da yapılan NATO zirvesinde duyurulmuştu.

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Karar, müttefik liderlerin NATO'nun güney komşuluk bölgesine yönelik yaklaşımını güçlendirme, İttifak'ın bölgedeki varlığını ve görünürlüğünü artırma hedefini yansıtıyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ofisin kısa sürede açılması planlanıyor.

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