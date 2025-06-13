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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da gerçekleştirdiği buğday hasadı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonucu başkent Tahran'daki bir binada hasar meydana geldi.
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Dünya

İsrail, İran'da stratejik noktalara saldırdı

İsrail, İran'a 13 Haziran günü gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda İran medyası ve açık kaynaklarda paylaşılanlara göre, başkent Tahran, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef aldı.

Mustafa Melih Ahıshalı, Ümit Şamiz  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
İsrail, İran'da stratejik noktalara saldırdı

İstanbul

Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı.

Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti.

Tahran'a düzenlenen saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi de öldü.

Başkent Tahran'da sivil binaların da hedef alındığı saldırılarda onlarca İranlı hayatını kaybetti ve yaralandı.

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Askeri alanlar bombalandı

Hamedan'da bulunan ve ülkenin en önemli radar merkezlerinden biri olan Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar ve radar sistemlerinin yanı sıra Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı.

Irak sınırındaki Loristan eyaletinde bir askeri tesis İsrail'in hedefi oldu. Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.

İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e "sert karşılık" vereceklerini açıkladı.

Tahran yönetimi, İsrail saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından "ABD'nin sorumlu olduğunu" bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattığını duyurdu.



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