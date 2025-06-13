İsrail, İran'da stratejik noktalara saldırdı
İsrail, İran'a 13 Haziran günü gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda İran medyası ve açık kaynaklarda paylaşılanlara göre, başkent Tahran, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef aldı.
İstanbul
Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı.
Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti.
Tahran'a düzenlenen saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi de öldü.
İsrail, İran’a saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
Saldırıya ilişkin taraflardan yapılan açıklamalar, İsrail’in hedef aldığı bölgeler ve İran’ın yaşadığı kayıplar ⤵️
İran açıklamaları
🔷 İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı
🔷… pic.twitter.com/g5ajv6aWPv
Başkent Tahran'da sivil binaların da hedef alındığı saldırılarda onlarca İranlı hayatını kaybetti ve yaralandı.
İsrail, İran'a saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
📍 Tahran
📍 Tebriz
📍 Kirmanşah
📍 İsfahan - Natanz
📍 Kum
📍 Hemedan
İsrail'in saldırı düzenlediği yerleri gösteren hareketli grafik ⤵️https://t.co/Usxzoiz698 pic.twitter.com/5VCJx577y1
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Askeri alanlar bombalandı
Hamedan'da bulunan ve ülkenin en önemli radar merkezlerinden biri olan Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar ve radar sistemlerinin yanı sıra Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı.
İsrail, sabaha karşı İran’da birçok noktayı vurdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
🔸 Tahran’da sivil yerleşim yerlerinde bulunan binalar ağır hasar aldı
🔸 Güvenlik güçleri bazı yolları ulaşıma kapattı
🔸 İran devlet TV’si: Natanz nükleer tesisi hedef alındı
🔸 İran medyasına göre bazı ordu yetkilileri ve… pic.twitter.com/ud1s66ZxPz
Irak sınırındaki Loristan eyaletinde bir askeri tesis İsrail'in hedefi oldu. Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.
İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu.
İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e "sert karşılık" vereceklerini açıkladı.
Tahran yönetimi, İsrail saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından "ABD'nin sorumlu olduğunu" bildirdi.
İsrail, İran'a saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
• Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü
• Kamraniye semtinde de sivil bir binanın hedef alındığına dair görüntüler ülke medyasında yer… pic.twitter.com/PFXpilByCO
İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattığını duyurdu.
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