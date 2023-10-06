Dolar
27.60
Euro
29.27
Altın
1,829.53
ETH/USDT
1,646.20
BTC/USDT
27,926.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen olaylar sonrası NATO’nun talebi üzerine görevlendirilen 200 İngiliz askerinin, Kosova'ya intikal ettiği bildirildi.

Eren Beksaç  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 200 İngiliz askerinden oluşan ilk birliğin NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü'nü (KFOR) takviye etmek üzere bugün Kosova'ya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Askerler, halihazırda Kosova'da bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katıldı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşanan gelişmelerin ardından İngiliz kuvvetlerinin, NATO'nun Kosova'daki barışı koruma misyonunda konuşlandırılması kararının alındığı bildirmişti.

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devralacak

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle bölgede barış ve istikrarı desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.

Türkiye, 10 Ekim'de, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak.

Tümgeneral Özkan Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 zanlının öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 hedef imha edildi
Esenyurt'ta sokağı basan farelere karşı ilaçlama yapıldı
Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattı
Şehit polis memuru Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

KFOR Komutanı, Kosova'ya ilave birliklerin konuşlanacağını bildirdi

Kosova'nın kuzeyindeki olayları üstlenen Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İsveç Savunma Bakanı Jonson: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz

İsveç Savunma Bakanı Jonson: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz
Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı
Kosova Başbakanı: Sırbistan topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor

Kosova Başbakanı: Sırbistan topraklarımızı ilhak etmeye yönelik askeri planlar üzerinde çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet