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Dünya

Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) nota verdi.

Emre Gürkan Abay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY’nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis’in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, GKRY’de “Rossiyskaya Gazeta” muhabiri Alexander Gasyuk’un gözaltına alınması ve Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis’e Rusya’nın notası iletildi.

Yorgalis’e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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