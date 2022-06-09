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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları gibi konuları ele aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Brüksel

Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini takdirle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.

Stoltenberg, Scholz ile Ukrayna'ya verilecek desteği, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik başvurularını da ele aldıklarını bildirdi.

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