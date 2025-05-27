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Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte'den "yüzde 5" açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin gelecek ay yapılacak Lahey zirvesinde savunma harcamaları hedefinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) "toplamda yüzde 5"i olarak belirlenmesinde anlaşacaklarını varsaydığını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte'den "yüzde 5" açıklaması

Brüksel

Rutte, dün ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında İttifak'ın yeni savunma harcamaları hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müttefikler arasında NATO'nun yetenek hedeflerine ulaşılması açısından farklılıklar olduğuna değinen Rutte, "(23-25 Haziran'da yapılacak) Lahey zirvesinde toplamda yüzde 5'lik yüksek bir savunma harcaması hedefi üzerinde anlaşacağımızı varsayıyorum." dedi.

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Rutte, "Ancak bireysel dağılım ne kadardır söylemeyeceğim. Sert harcamalara gelince yüzde 3'ün oldukça üzerinde olacak. Aynı zamanda savunma ile ilgili harcamalarda da bir hedef olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Donald Trump yönetimi, NATO içerisinde yükün eşit dağılmasını, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın daha fazla savunma harcaması yapmasını ve hedefin en az yüzde 5 olmasını istiyor.

Rutte, daha önceki açıklamalarında yeni rakamın en az yüzde 3 civarı olması beklediğini söylemişti.

Lahey zirvesinde halihazırda yüzde 2 olan bu hedefle ilgili yeni bir rakam belirlenmesi planlanıyor.

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