Dolar
18.62
Euro
18.40
Altın
1,650.84
ETH/USDT
1,585.00
BTC/USDT
20,487.00
BIST 100
4,054.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye saldıran David Depape'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Mücahit Oktay   | 02.11.2022
Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

New York

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temislciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı Depape'nin (42) kefaletsiz yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme dosyasına göre, Depape'nin "intihar görevinde" olduğunu ve diğer Kaliforniya ve federal politikacıları hedef almayı planladığını söylediği kaydedildi.

Kuzey California Bölge Savcılığının saldırı ve adam kaçırmaktan hakkında iddianame hazırladığı Depape'nin avukatı Adam Lipson, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve zihinsel durumunu inceleyeceklerini ifade ederken, Depape, cuma günü gerçekleştirdiği saldırıdan sonra ilk defa turuncu hapishane kıyafetleri içinde kamuoyu önüne çıktı.

Depape, cuma günü yerel saatle 02.27'de Pelosi'nin evine girmiş, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediğini aktarmıştı.

Gözaltına alınan Depape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da yanan tekstil fabrikasından çıkan duman kenti kapladı
Türkiye ve dünya gündemi
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi
Bakan Soylu, Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı
Atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

Nancy Pelosi'nin eşini yaralayan Depape tutuklu yargılanacak

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını belirtti

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı

Pelosi'nin kocasını yaralayan Depape saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı

Pelosi'nin kocasını yaralayan Depape saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
Rus güçlerinden başkent Kiev'in de olduğu Ukrayna'daki kentlere füze saldırısı

Rus güçlerinden başkent Kiev'in de olduğu Ukrayna'daki kentlere füze saldırısı
Rusya: Ukrayna Karadeniz'deki Rus gemilerine yönelik saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna Karadeniz'deki Rus gemilerine yönelik saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet