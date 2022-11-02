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Dünya

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt: Zirve sorunların çözümü için bulunmaz fırsat

Hamdi Yıldız   | 02.11.2022
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt: Zirve sorunların çözümü için bulunmaz fırsat

Cezayir

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, "Arap zirvesi, sorunlarımızı, ürkütücü bir şekilde art arda krizlerin devam ettiği bir dünyada Arap alemi olarak pozisyonlarımızı, sorunlarımızı tartışmamız ve kartlarımızı yeniden karabilmemiz için bir zorunluluk ve bulunmaz bir fırsat sunuyor.” dedi.

Cezayir'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nda konuşan Ebul Gayt, Filistin meselesinin yanı sıra, aralarında Yemen ve Libya'nın da bulunduğu Arap dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukların aşılması için çözüm yolları bulunması gerektiğini söyledi.

Ebul Gayt, "Arap dünyasının krizlerini uluslararası toplumun sırtına yüklemek artık kabul edilir bir durum olmaktan çıktı." diyerek uluslararası toplumun üzerinde ağır yükler bulunduğunu, acil ve baskı kuran sorunlarla meşgul olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Ebul Gayt, ülkedeki kriz durumunun çözümü için acılarıyla geçmişin sayfalarının kapatılması ve ülkenin Arap Birliği'ne yeniden dönüşüne imkanı tanıyan yeni bir duruma yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ebul Gayt, Suriye'deki gelişmelerin hala Arap liderlerin çabasına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, bölgenin krizlerine çözümü yönünde etkin müdahale için Arap dünyasında irade gücü olduğunu vurgulayarak, "Arap zirvesi, sorunlarımızı, ürkütücü bir şekilde art arda krizlerin devam ettiği bir dünyada Arap alemi olarak pozisyonlarımızı, sorunlarımızı tartışmamız ve kartlarımızı yeniden karabilmemiz için bir zorunluluk ve bulunmaz bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

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