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Dünya

Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi

Nahda Hareketi, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde büyük bir miting düzenledi.

Adil Essabiti,Hamdi Yıldız   | 04.10.2019
Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunisia

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, mitingde yaptığı konuşmada "Nahda'nın Parlamentoda çoğunluğu almaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı Kays Said kazandıktan sonra bazı taraflar onu hedefleri haline getirecek ve belki azledilmesi için çalışacaklardır." dedi.

Politikaların üretildiği gerçek mekanın, Parlamento olduğuna işaret eden Gannuşi, kendisinin bu nedenle milletvekili adayı olduğunu söyledi. 

Gannuşi, partisinin üzerinde yolsuzluk şüphesi olanlarla ittifak yapmayacağını belirterek Nahda'nın Kays Said'i, yeterli ve dürüst bir aday olduğu için desteklediğini vurguladı.

Gannuşi, "Nahda, Said'i Kartaca Sarayı'na ulaştırana kadar desteklemeye devam edecektir, hareketin buna gücü vardır." diye konuştu.

Gannuşi, önceliklerini, "Anayasal kurumların tamamlanması, sosyal durumların iyileştirilmesi, fakirlikle mücadele, vatandaşların onurunun korunması ve yolsuzlukla mücadele" olarak sıraladı.

Tunus halkı 6 Ekim'de parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. İki adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu ise 13 Ekim'de yapılacak.

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