Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi
Nahda Hareketi, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde büyük bir miting düzenledi.
Tunisia
Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, mitingde yaptığı konuşmada "Nahda'nın Parlamentoda çoğunluğu almaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı Kays Said kazandıktan sonra bazı taraflar onu hedefleri haline getirecek ve belki azledilmesi için çalışacaklardır." dedi.
Politikaların üretildiği gerçek mekanın, Parlamento olduğuna işaret eden Gannuşi, kendisinin bu nedenle milletvekili adayı olduğunu söyledi.
Gannuşi, partisinin üzerinde yolsuzluk şüphesi olanlarla ittifak yapmayacağını belirterek Nahda'nın Kays Said'i, yeterli ve dürüst bir aday olduğu için desteklediğini vurguladı.
Gannuşi, "Nahda, Said'i Kartaca Sarayı'na ulaştırana kadar desteklemeye devam edecektir, hareketin buna gücü vardır." diye konuştu.
Gannuşi, önceliklerini, "Anayasal kurumların tamamlanması, sosyal durumların iyileştirilmesi, fakirlikle mücadele, vatandaşların onurunun korunması ve yolsuzlukla mücadele" olarak sıraladı.
Tunus halkı 6 Ekim'de parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. İki adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu ise 13 Ekim'de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.