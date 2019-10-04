Euro
6.27
Dolar
5.71
BIST 100
103,163.80
Altın
1,508.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılıyor. 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi
logo
Dünya

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura çıkan Nebil el-Karvi aleyhine, seçimlerde destek sağlaması için eski İsrailli istihbarat subayının yönettiği bir reklam şirketiyle anlaştığı gerekçesiyle dava açtı.

Adil Essabiti,Hamdi Yıldız   | 04.10.2019
Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava

Tunus

Demokratik Akım Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için eski bir İsrail istihbarat subayı tarafından yönetilen Kanadalı bir reklam şirketiyle 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı" iddiasıyla cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı. 

Açıklamada, Karvi'nin söz konusu şirketle imzaladığı anlaşma metinlerinin, ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandığı belirtildi. Kanadalı şirketin müdürü Ari Ben-Menashe, İsrail'de eski istihbarat subayı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski istihbarat danışmanı ve silah tüccarı olarak biliniyor.

Anlaşmaya göre, Ari Ben-Menashe, halen hapiste olup cumhurbaşkanı seçimlerine girmeye hak kazanan Karvi'ye, Trump ve Putin'le görüşme ayarlayacak. Trump ve Putin'den seçimler için destek isteyecek Karvi, bu hizmet karşılığında şirkete 1 milyon dolar ödeyecek.

Karvi'nin liderliğindeki Tunus'un Kalbi Partisi iddiaları yalanlarken suçlamaların, seçimleri etkilemek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Gerçek olmayan belgelerin, bilgisayar ortamında hazırlandığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava

Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de

'Parti olarak bağımsız aday Said'i destekleyeceğiz'

'Parti olarak bağımsız aday Said'i destekleyeceğiz'
Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın yapılacak

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın yapılacak
Tunus'ta Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'e destek

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'e destek