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Dünya

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354'e çıktı.

Emirhan Demir  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Bangkok

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölen ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 850'ye yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 653 kişiyi kurtarırken, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalar sürüyor.

BM, yardımların halka ulaştırılmasının önemini vurguladı

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut Başkanı Jerome Bonnafont, gazetecilere, Myanmar halkına yönelik yardım, kurtarma ve kalkınma çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda üye devletlerin mutabık kaldığını belirtti.

Myanmar askeri yönetiminin, isyancı grupların kontrolündeki bölgelere yardımların ulaşımını engellemesine yönelik endişelere değinen Bonnafont, üye devletlerin, insani yardımların kesintisiz ve ayrımcılık gözetilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güvenli ve elverişli ortamın oluşturulmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Deprem, komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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