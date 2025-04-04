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Dünya

Myanmar depremleri, Ava Antik Kenti'ni harabeye çevirdi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde Mandalay bölgesindeki Ava Antik Kenti büyük oranda yıkıldı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Myanmar depremleri, Ava Antik Kenti'ni harabeye çevirdi

Ankara

Myanmar Now sitesinin haberine göre, depremde Ava Antik Kenti, buradaki tarihi pagodalar ve dini binalar da dahil ağır hasar gördü.

Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Mandalay'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ava Antik Kenti yakınlarındaki Tada-U kasabasında bulunan popüler turist noktası olan bir seyir kulesinin çökmesiyle, 3 kişi hayatını kaybetti.

Depremin en şiddetli hissedildiği kasabada 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yerel halk, kasabadaki binaların yıkıldığını ve bazı kişilerin hala enkazın altında olduğunu belirtti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Deprem komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 Nisan'da 3 bin 145'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 589'a yükselmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.

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