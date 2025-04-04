Myanmar depremleri, Ava Antik Kenti'ni harabeye çevirdi
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde Mandalay bölgesindeki Ava Antik Kenti büyük oranda yıkıldı.
Ankara
Myanmar Now sitesinin haberine göre, depremde Ava Antik Kenti, buradaki tarihi pagodalar ve dini binalar da dahil ağır hasar gördü.
- Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 145'e yükseldi
- Myanmar'da yaklaşan muson sezonu, depremzedeler için tehlike arz ediyor
- ABD'li Demokrat Senatörler, Trump yönetiminin Myanmar'daki depremlere geciken müdahalesini eleştirdi
Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Mandalay'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ava Antik Kenti yakınlarındaki Tada-U kasabasında bulunan popüler turist noktası olan bir seyir kulesinin çökmesiyle, 3 kişi hayatını kaybetti.
Depremin en şiddetli hissedildiği kasabada 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Yerel halk, kasabadaki binaların yıkıldığını ve bazı kişilerin hala enkazın altında olduğunu belirtti.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.
Deprem komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.
Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 Nisan'da 3 bin 145'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 589'a yükselmişti.
Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.