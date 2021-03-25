Euro
9.40
Dolar
7.93
BIST 100
1,427.96
Altın
1,732.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
logo
Dünya

Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, bugün protesto için sokaklara yeniden indi.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.03.2021
Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Kuala Lumpur

Yangon, Mandalay, Bago ve Kyaukme bölgelerinde meydanlara inen on binlerce kalabalık, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silahlı şiddetine tepki gösterdi.

Yangon'da bazı protestocular, Myanmar ordusuna karşı etnik grupların desteğiyle federal ordunun kurulması için sloganlar attı.

Sağlık çalışanları ve devlet memurları başta olmak üzere, çok sayıda meslek grubundan vatandaşlar protestoya katıldı.

Myanmar'ın Mandalay bölgesinde 23 Mart'ta askerlerin 7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından dün, ülkenin birçok bölgesinde "sessiz grev" eylemi adı altında faaliyetler durdurulmuş, darbe karşıtları evden çıkmamıştı.

Ölü sayısı 286'ya yükseldi

Öte yandan Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) bugün yayımladığı raporda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 11 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AAPP'nin raporuna göre görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı 286'ya yükseldi.

Protestoları yakından takip eden hak grupları, ölü sayısının gün içinde artabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Az temas koronavirüsün mutasyon geçirme olasılığını azaltıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor
Afrika'da Kovid-19 vakaları arttı, önlemler azaldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Benzer haberler

Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin gözaltı süresi 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 628 kişi serbest bırakıldı

Myanmar'dan Hindistan'a sığınan polisler, ailelerinden endişe duyuyor

Myanmar'dan Hindistan'a sığınan polisler, ailelerinden endişe duyuyor
Myanmar cuntası krizi çözmek için bölgedeki 5 ülkeyle iş birliği yaptıklarını açıkladı

Myanmar cuntası krizi çözmek için bölgedeki 5 ülkeyle iş birliği yaptıklarını açıkladı
Myanmar'da ordu sözcüsü Tun: Protestolardaki can kayıplarından dolayı üzgünüz

Myanmar'da ordu sözcüsü Tun: Protestolardaki can kayıplarından dolayı üzgünüz