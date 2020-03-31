Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Yangon
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Myanmar'da Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan burun kanseri hastanın Yangon kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Avustralya'da bir aydır tıbbi tedavi gören 69 yaşındaki Myanmar vatandaşının, 14 Mart'ta Yangon'a döndüğü ve ülkede Kovid-19 taşıdığı doğrulanan 14 kişiden biri olduğu kaydedildi.
Myanmar'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları, 23 Mart'ta tespit edilmişti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 785 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 37 bin 500'ü geçti.
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