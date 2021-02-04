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Dünya

Myanmar'da darbe karşıtı protestocular gözaltına alındı

Myanmar'da Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı öne sürülerek yönetime el konulmasını protesto eden bazı muhalifler gözaltına alındı.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.02.2021
Myanmar'da darbe karşıtı protestocular gözaltına alındı

Kuala Lumpur

Protestocu grupların açıklamasında, ülkenin en kalabalık şehirleri Yangon ve Mandalay'da, 1 Şubat askeri darbesini protesto eden öğrenci gruplarından en az 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Mandalay Tıp Üniversitesi kampüsünde 20 öğrenci, "Halk askeri darbeyi protesto ediyor" pankartları taşıyıp "Tutuklu liderlerimizi serbest bırakın" sloganları atarken görüntülendi.

Askeri yönetim en son, ülkede sosyal medya sitesi Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme kararı almıştı.

Darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye askeri mahkeme dün, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması yöneltmişti.

Mahkeme, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında kalacağını açıklamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Sonraki günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

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