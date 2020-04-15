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Dünya

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.04.2020
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığın (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü. 

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