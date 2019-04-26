Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,435.67
Altın
1,282.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Tufan Aktaş   | 26.04.2019
Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

Addis Ababa

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan Kenneth Kasırgası, Komor Adaları'nda 3 kişinin ölümüne yol açarak Mozambik'i etkisi altına almaya başladı.

Tanzanya'yı da vurması beklenen kasırga nedeniyle Mozambik hükümeti yaklaşık 30 bin kişiyi tahliye etti.

Hızı saatte 200 kilometreyi bulan kasırganın bölgede 1,5 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik'te 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?