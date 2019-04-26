Suriye konulu 12. Garantörler toplantısı sürüyor
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen toplantı, Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle sürüyor
Astana
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 12. Garantörler toplantısı, garantör ülke temsilcileri, Beşşar Esed rejimi ile askeri muhalefet heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle devam ediyor.
Toplantının ikinci gününde, görüşmeler Nur Sultan'daki Rixos President Astana'da yapılıyor.
Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim ve askeri muhalefet heyetlerinin de ayrı ayrı görüşmeler yaptığı toplantı TSİ 07.00 sularında Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü görüşmesiyle başladı.
Türk heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Aşgar Hadji bulunuyor.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ilk kez katıldığı görüşmelere, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç ve Ürdün temsilcileri gözlemci olarak katılıyor.
Sonuç bildirisinin okunacağı ana oturumun TSİ 11.00 sularında yapılması bekleniyor.
Toplantının gündemini İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturuyor.
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.