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Dünya

Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durduruldu

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durduruldu

Moskova

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

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Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

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